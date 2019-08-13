الزعيم الشيعي المحتجز ابراهيم زكزكي يغادر نيجيريا لتلقي العلاج

غادر الزعيم النيجيري الشيعي ابراهيم زكزكي، المحتجز منذ 2015 برفقة زوجته، إلى الهند لتلقي العلاج بعد سماح القضاء بذلك، وفق ما قال مقربون منه.
وأعلن أنصاره في بيان أنّ "زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكزكي غادر (البلاد) أخيراً برفقة زوجته إلى الهند، ومعهما بعض أفراد العائلة وعناصر أمن".
وأكد محاميان له مغادرته من مطار أبوجا على متن رحلة تابعة للخطوط الإماراتية.
وكانت محكمة في نيجيريا سمحت في 5 آب لزكزكي بالتوجه إلى الهند لتلقي العلاج وذلك بعد دفع كفالة مالية، في إجراء من شأنه تخفيف التوترات بعد أشهر من التظاهرات الدامية المطالبة بالإفراج عنه.
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