أكد الناطق الرسمي باسم "الجبهة الثورية ​السودان​ية" محمد زكريا في مؤتمر صحفي مشترك للجبهة و"قوى التغيير السودانية" في القاهرة أن "هناك تعقيدات فيما يخص وثيقة السلام ولكن هناك أجواء إيجابية ونأمل الوصول لتوافق قريب"، مشيراً الى "أننا اتفقنا على الأساسيات وتبقى بعض التفاصيل التي ستخضع للبحث".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الثورية السودانية: هناك تعقيدات فيما يخص وثيقة السلام لكن الأجواء إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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