الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع بهجوم شمال صعدة

استعاد ​الجيش اليمني​ التابع ل​حكومة​ ​عبد ربه منصور هادي​ مواقع من قبضة "​الحوثيين​" في محافظة صعدة الحدودية مع ​السعودية​.

وأعلن قائد ​اللواء​ الثالث في حرس الحدود العميد هايل القشائي أن "​القوات​ هاجمت مواقع تمركز "الحوثيين" في جبل النار المطل على مركز مديرية باقم شمال صعدة".

ولفتت الى أنه "تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من السيطرة على مواقع جديدة في وادي العريض أسفل جبل النار".

وأوضح العميد القشائي أن "السيطرة على تلك المواقع ستسهل وصول القوات إلى قمة جبل النار"، مشيرا إلى أن "سقوط قتلى وجرحى في صفوف "الحوثيين" في الهجوم وتدمير آليات تابعة لهم".

من جهة ثانية، جدد طيران ​التحالف العربي​ قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.