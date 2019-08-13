شكرا لقرائتكم خبر عن "مذيع دبل فيس" .. بوشه ع النهار وبضهره على "مكملين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقائع عديدة تكشف حالة الهرجلة والإرتباك التى تشهدها قنوات الإخوانية ،حيث يظهر العديد من المذيعين فى قنوات الجماعة حيث يقدمون برنامجا فى قناة ثم يقدمون برنامجا فى قناة أخرى ، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز هذه الحالات .

محمد ناصر، الذى يقدم البرنامج الرئيسى على قناة مكملين الإخوانية، ويقدم برنامج سهرة خاصة على قناة الشرق الإخوانية .

فيروز حليم ، التى تقدم برنامج "تصريح مواطن" صباحا على قناة الشرق الإخوانية، وتشارك فى تقديم برنامج "حوارهن" الذى يذاع على قناة الحوار الإخوانية كما تقدم برنامج "تحدى" الذى يذاع فى المساء على قناة الشرق أيضا

عصام تليمة ،يشارك فى تقديم برنامج "يستفتونك" على قناة مكملين الإخوانية، كما أنه يقدم برنامج "إسلامنا جميل" بشكل أسبوعى على قناة الشرق الإخوانية.

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