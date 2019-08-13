شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن نور يمهد لتنفيذ تهديده ضد معتز مطر.. ويستعين بمحمد ناصر لتقديم برنامجًا على الشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، يمهد لتنفيذ تهديده للإخوانى معتز مطر بإمكانية الإطاحة به من قناة الشرق الإخوانية، والاستعانة بالإخوانى محمد ناصر لتقديم البرنامج الرئيسى لقناة الشرق الأوسط، حيث استعان بمحمد ناصر لتقديم برنامج "سهرة خاصة" على الشرق الإخوانية.

يأتى هذا فى ظل اختفاء معتز مطر عن قناة الشرق منذ بداية هذا الأسبوع، فبدلا من أن يقدم معتز مطر البرنامج المذاع على قناة الشرق فى ثانى أيان عيد الأضحى المبارك، قدمه محمد ناصر الذى يقدم البرنامج الرئيسى على قناة مكملين.

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وكانت مصادر مطلعة بقنوات الإخوان، أكدت أن أيمن نور وجه تهديدًا لمعتز مطر منذ عدة أشهر، بأنه سيستعين بمحمد ناصر المذيع الإخوانى لتقديم برنامج رئيسى فى قناة "الشرق الأوسط" التى دشنها رئيس قناة الشرق الإخوانية، فى محاولة من أيمن نور لاستفزاز معتز مطر.