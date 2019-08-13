شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تمارس "منابر الإخوان" سياسة تكرار المحتوى؟.. خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن الإعلام الإخوانى أصبح مفلسا، لأنه ليس لديه رؤية إعلامية حقيقية وبالتالى نجد هناك تشابه كبير فى المضامين الإعلامية التى يقدمونها عبر شاشاتهم.

وقال الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية ، لـ"الخليج 365"، إن منابر الإخوان تحريضية تملك توجهات سياسية يسخرون كل اقلامهم وأفكارهم وشاشاتهم لخدمتهاوذلك عكس المفهوم الإعلامي الحقيقى الذي يسخر كل الإمكانيات لخدمة الاعلام ذاته

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ولفت طارق أبو السعد، إلى أن كل الأفكار التى تبثها الإخوان عبر شاشاتها تهدف لخدمة موضوع واحد وهو التحريض ، وبالتالى لابد أن تتشابه المضامين الإعلامية في النهاية، ومن ثم لن يكون هناك جديد يقدموه عبر أبواقهم بل يكررون المحتوى التحريضى الذى يبثوه.