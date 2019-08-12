في يوم العيد.. تشييع جثمان ضحية حادثة مدينة الملاهي بطنجة

شيع العشرات من ساكنة منطقة بني مكادة بطنجة، عصر يوم الاثنين، جثمان الشاب أنس ضحية حادثة مدينة الملاهي بعدما دخل في غيبوبة مباشرة خلال خضوعه لعملية جراحية على مستوى قدمه بمستشفى محمد الخامس، قبل أن يفارق الحياة يوم الأحد الماضي.

وانطلقت الجنازة من المستشفى الجهوي محمد الخامس باتجاه مسجد عبد الله كنون، حيث أقيمت عليه صلاة الجنازة، قبل أن يصل في موكب مهيب إلى مقبرة العزيب ابقيو حيث وري الثرى.

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وكانت والدة الضحية قد كشفت في تصريح سابق لـ “اليوم24″، أن ابنها لم يكن يعاني من أي مرض مزمن، وخضع لعملية جراحية عادية على مستوى قدمه، إثر تعرضه لكسر في حادثة سقوط أرجوحة مدينة الملاهي، لكنه لم يستيقظ من غيبوبته لأسباب مجهولة، وهو ما خلف لديها صدمة كبيرة بعدما تدهورت حالته الصحة بطريقة مفاجأة.

وخلفت حادثة أرجوحة مدينة الملاهي في 22 يوليوز الماضي حالة من الهلع في صفوف الزوار، وأدت إلى إصابة 20 شخصا بجروح طفيفة، جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، قبل أن تتم طمأنة أسر المصابين بأن حالة أقاربهم عادية، ولا تدعو للقلق.