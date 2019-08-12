الشبيبة الاسلامية تودع مؤسسها بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء -فيديو

شيعت الشبيبة الإسلامية اليوم الإثنين جنازة مؤسسها إبراهيم كمال، بمقبرة الرحمة، في الدار البيضاء.

وكان حزب النهضة والفضيلة، أعلن صباح اليوم الإثنين، عن وفاة “مرشده الروحي” ابراهيم كمال، بمدينة الدار البيضاء، بعد أزمة صحية ألمت به.

يشار إلى أن كمال ابراهيم ، من مواليد مدينة الدار البيضاء، كان من أبرز وجوه الشبيبة الإسلامية إلى جانب عبد الكريم مطيع، وبرأته المحكمة من اغتيال عمر بنجلون سنة 1980.