بعد تحدي الغطاء.. الزجاجة حاضرة في تحد جديد على مواقع التواصل لكن بهدف نبيل

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، في دول مختلفة في العالم، مؤخرا، تحد جديد، تستخدم فيه الزجاجة مرة أخرى، لكن ليس لفتح غطائها كالتحدي السابق، وإنما لملأها بأعقاب السجائر في سبيل الحفاظ على الطبيعة.

وبعد الشهرة الواسعة لتحدي فتح غطاء الزجاجة، بدأ تحد جديد في الانتشار يحمل اسم” fill the bottle” يعتمد هو كذلك على الزجاجة، لكن هدفه الحفاظ على الطبيعة من أعقاب السجائر، إذ يتعين على المشارك في التحدي ملأ الزجاجة بأعقاب السجائر المرمية في الشارع والبيئة المحيطة به.

ولم ينتشر التحدي ذو البعد البيئي في المغرب بعد، حاله حال باقي الدول العربية، في حين أنه منتشر في الدول الأروبية بكثرة.

ويهدف التحدي إلى حماية البيئة من أعقاب السجائر التي تشكل ضررا كبيرا لا يدركه معظم الأشخاص، بل حتى منهم من لا يعتبر أعقاب السجائر نفايات، ويمكن أن يرمي بها في الشارع دون التفكير بأنه يلوث البيئة.