رونالدو عن زيدان: “ساعدني كثيرا وسيظل في قلبي نظرا لصدقه معي”

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، أنه يقدر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تدرب تحت امرته عندما كان لاعبا لفريق ريال مدريد الإسباني.

وفي تصريحات لشبكة “دازن”، قال رونالدو عن زيدان: “ساعدني كثيرا بفضل طريقته المميزة في الحديث للمجموعة وتوجيهها، أصبحت معجبا به أكثر مما كنت عليه في السابق”.

وأضاف الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات: “سيظل في قلبي نظرا لصدقه معي عندما كان يقول لي يجب أن تحظى بالراحة لأن الوحيد القادر على إحداث الفارق بالنسبة لنا”.

يذكر أن رونالدو تدرب تحت قيادة زيدان لمدة ثلاثة مواسم ونصف في ريال مدريد، حيث ساهما، معا، في إحراز الملكي لمجموعة من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في ثلاث سنوات متتالية.