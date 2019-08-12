قتيل في كفر ياسيف؛ وعنف في كرمئيل وجسر الزرقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب من عرب العرامشة في كفر ياسيف، وأصيب آخرون بجراح متفاوتة جراء أعمال عنف في شارع 70 وجسر الزرقا وكرمئيل.

كفر ياسيف: قتيل طعنًا

ففي كفر ياسيف، قتل شاب، مساء الإثنين، جرّاء تعرضه للطعن خلال شجار في شارع 70 قرب كفر ياسيف.

والشاب هو حسين محاميد من عرب العرامشة ويبلغ من العمر 19 عامًا.

ونقل الشاب لمشفى نهاريا لتلقي العلاج، حيث وصفت جراحه ببالغة الخطورة قبل أن يفشل الأطباء في إنقاذ حياته.

كرمئيل: شجار في مجمع تجاري ومعتقلون من قرى الشاغور

وفي كرمئيل، اندلع شجار، مساء الإثنين، في مجمع تجاري بالمدينة بين عددٍ من الشبان.

واعتقلت الشرطة 3 شبان من قرى الشاغور (نحف ودير الأسد)، للاشتباه بضلوعهما في الشجار، واقتادتهم للتحقيق في مركز الشرطة.

وأدّى الشجار، بحسب الشرطة، إلى أضرار ماديّة في الممتلكات وإصابة عدد من المتواجدين في المكان بجراح طفيفة.

ولم تعرف بعد خلفيّة الشجار بعد.

جسر الزرقاء: مصاب بجريمة إطلاق نار

وفي جسر الزرقاء، أصيب شاب، مساء الإثنين، جراء تعرّضه لجريمة إطلاق نار.

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وبحسب مصادر طبيّة فإن الشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، وأصيب بجراح متوسّطة، نقل على إثرها لتلقّي العلاج في مشفى "هيلل يافة".

ولم تتضّح، حتى الآن، ظروف وملابسات الجريمة.

وخلال اليومين الماضيين، اعتقلت الشرطة، 15 شابًا جراء شجارين كبيرين ومنفصلين وقعا في قرية عيلبون ومدينة رهط.

عيلبون: تكسير سيارات وقذف حجارة

اندلع شجار، ليلة الأحد – الإثنين، بين عائلتين في قرية عيلبون، أدّى إلى أضرار ماديّة واعتقال شابين.

وتخلّل الشجار قذف حجارة تجاه أحد البيوت في القرية وإلقاء دلو دهان على السيارات، بالإضافة إلى كسر زجاجها.

واعتقلت الشرطة شابين ضالعين في الشجار، سيتم تقديم أحدهما، وهو شاب 27 عامًا من القرية، لمحكمة الصلح في الناصرة، الإثنين، لتمديد اعتقاله.

وقالت الشرطة في بيان إنها ستعتقل أشخاصًا إضافيين على خلفيّة الشجار.

رهط: اعتقال 13 شخصا للاشتباه بتورطهم في شجار

أمّا في رهط، فاعتقلت الشرطة، الأحد، 13 شابًا، على خلفية شجار اندلع في المدينة مساء الجمعة الماضي.

وبحسب الشرطة، فإن الشجار اندلاع داخل إحدى العائلات الكبيرة في المدينة.

والسبت الماضي، مدّدت محكمة في بئر السبع اعتقال 7 من المعتقلين، بينما مدّدت المحكمة اعتقال 6 آخرين، أمس الأحد.