نائب: عدم إجراء تحقيق جاد لمعرفة هويات ضحايا بابل وكشف القتلة يثير الشبهات

اعتبر النائب مثنى السامرائي، الاثنين، أن عدم إجراء تحقيق جاد لمعرفة هويات ضحايا بابل وكشف القتلة يثير الشبهات.

وقال السامرائي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "دفن الضحايا بابل بعيداً عن الأضواء وعدم إجراء تحقيق جاد لمعرفة هوياتهم وكشف القتلة يثير الشبهات حول ضلوع جهات ذات سطوة".

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وتساءل السامرائي "عما إذا كانت الحكومة ستتعامل مع ملف ضحايا بابل بنفس حماستها في التعامل مع ملف المقابر الجماعية التي تخص النظام السابق"، مشيرا الى ان "ضحايا بابل عراقيون ايضا".

واصدر تحالف القوى العراقية في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بياناً بشأن "120 جثة" دفنت في محافظة كربلاء، مطالباً الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين للتعرف على جثث أبنائهم.