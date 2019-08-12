الاتحاد العراقي للسباحة يعتذر عن المشاركة في بطولة اسيا للفئات العمرية

رياضة 2019-08-12 | 22:52 211 مشاهدة اعلن الاتحاد العراقي للسباحة، عن ارساله كتاب اعتذار الى الاتحاد الاسيوي للسباحة بخصوص عدم امكانية المشاركة في بطولة اسيا للقئات العمرية بالالعاب المائية والتي كان من المقرر عقدها في مدينة بنكلور الهندية للفترة من 9/24 ولغاية 10/2.



واوضح امين السر، ان "هذا الاعتذار يعتبر الثاني من نوعه بعد الاعتذار من المشاركة في البطولة العربية للناشئين والشباب التي اختتمت الاسبوع الماضي في مدينة الدار البيضاء والتي كان بالامكان تحقيق عدد من الاوسمة للسباحين الناشئين بقيادة المدرب وصفي مطرود". وقال امين سر الاتحاد رائد فاضل عبد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الاعتذار جاء على خلفية عدم استلام الاتحاد العراقي للسباحة اي مستحقات مالية من اللجنة الخماسية التي تتولى توزيع اموال المنحة المخصصة الى اللجنة الاولمبية واتحاداتها الرياضية ضمن الموازنة الاتحادية لسنة 2019".واوضح امين السر، ان "هذا الاعتذار يعتبر الثاني من نوعه بعد الاعتذار من المشاركة في البطولة العربية للناشئين والشباب التي اختتمت الاسبوع الماضي في مدينة الدار البيضاء والتي كان بالامكان تحقيق عدد من الاوسمة للسباحين الناشئين بقيادة المدرب وصفي مطرود".

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