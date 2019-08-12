عمليات بغداد تعلن السيطرة على انفجار كدس العتاد وفتح الطرق بشكل كامل

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن السيطرة على انفجار كدس العتاد في معسكر صقر ببغداد، فيما اشارت الى فتح جميع الطرق بشكل كامل.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد فقد تمكنت الفرق المختصة من السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذي حصل لكدس عتاد في معسكر الصقر"، مبينة انه "تم فتح الطرق بشكل كامل".

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ودعت القايدة "المواطنين من سكنة المناطق المحيطة بالمعسكر الى الانتباه من احتمال وجود بعض المقذوفات غير المنفلقة وعدم التقرب منها وإبلاغ القوات الامنية عند مشاهدة اي جسم غريب".

وادى احتراق كدس للعتاد في معسكر صقر التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوبي بغداد الى سقوط قذائف هاون في مناطق متفرقة من بغداد ادت الى مقتل شخص واصابة 29 اخرين والحاق اضرار مادية.