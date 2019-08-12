اتحاد الكرة يصدر بياناً بشأن تأخر وفد المنتخب البحريني في مطار النجف

وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بداية، يتقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بالشكر والتقدير لموقف الشيخ علس بن خليفة ال خليفة، رئيس الاتحاد البحريني، لمواقفه الداعمة لقضيتنا فيما يخص رفع الحظر عن المباريات الرسمية واعلان استعداد منتخب البحرين خوض مباراته في التصفيات المونديالية على ارض البصرة المكان الذي اختاره اتحادنا، ولن يحيد عنها مطلقا".واضاف "نشيد بتلك المواقف، إلا اننا نستغرب صدور بيان من الاتحاد البحريني الشقيق، ذكر فيه حدوث بعض الاشكالات الادارية عن قدوم وفد المنتخب من مطار اربيل الى مطار النجف".

ووبين الاتحاد، "لتوضيح الحقيقة، نؤكد ان الاتحاد العراقي عمل، منذ وقت مبكر، على انهاء الامور الادارية كافة لكل المنتخبات المشاركة في البطولة، ومنها منتخبات المجموعة الثانية، ومن ضمنها المنتخب البحريني الشقيق، الذي دخل بموجب تعليمات حكومة اقليم كردستان دون الحصول على تأشيرة الدخول، ما تطلب الحصول عليها في مطار النجف الدولي، وان الاجراءات الادارية هي من تسببت بتأخير الوفد كما يحدث في كل مطارات العالم، مع الاشارة الى ان الاتحاد العراقي تحمل تأجير طائرة خاصة للوفد الشقيق، وتحمل التبعات المالية لاستحصال التأشيرة".



واتم الاتحاد بيانه، ان "الاتحاد العراقي يسعى لانجاح البطولة التي ستكون بوابة لعودة المباريات الدولية الرسمية على ملاعبه، ولايمكن له ان يتقاعس في توفير كل مستلزمات راحة الوفود الشقيقة، وان حدث شيء ما فإنه لايعدو سوى خطأ غير مقصود لايمكن له ان يكون بابا للنيل من الاشقاء، فالعراق بيت الضيافة، والكرم، ونقدم اعتذارنا مشفوعا بالمحبة والتقدير".