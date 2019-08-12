العطية: موسم الحج لهذا العام شهد تطورا ملموسا ورقيا واضحاً

وقال العطية خلال حفل الاستقبال السنوي الذي يقيمه الملك السعودي لرؤساء بعثات حج دول العالم الاسلامي في مكة المكرمة، إن "أعظم مقاصد الإسلام ومن أهم غايات الحج ومنافعة هو الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وتقوية أواصر الأخوة والمودة والتعاون بين أبناء شعوب المسلمين بمختلف مذاهبهم وأعراقهم وألوانهم وأوطانهم".واشار العطية الى ان "أمتنا الإسلامية اليوم في أشد الحاجة إلى تحقيق هذا الهدف السامي في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل أعداء الإسلام والمسلمين الذين يحاولون تفريق وحدتهم وزرع الفتنة والشقاق بينهم".

وأضاف أن "موسم الحج لهذا العام شهد تطورًا ملموسًا ورقيًا واضحًا في أسلوب الإدارة ومستويات التنظيم والخدمة ومبادرات الرعاية الإنسانية التي قدمتها جميع الجهات المختصة والمعنية في حكومة المملكة العربية السعودية، مستشهداً باكتمال مشروع تنظيم شؤون الحجاج عبر نظام المسار الإلكتروني الذي يكفل تأمين حزمة الخدمات اللازمة لكل حاج قبل إصدار تأشيرة دخوله إلى المملكة ، الأمر الذي هيأ ظروف الإقامة والخدمة اللائقة لكل حاج".



وتابع العطية أن "مكة المكرمة بمعناها الرسالي العظيم ومحوريتها في وعي الأمة الإسلامية، تعد بمثابة القطب الذي يستحث أرواح المسلمين ويستجمع شتات أمرهم مهما تفرقت بهم السبل وتنازعتهم الاختلافات".