مليشيا الحوثي تتكبد خسائر كبيرة في صعدة والبيضاء شمالي ووسط اليمن

تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية، الإثنين، خسائر كبيرة في محافظتي صعدة والبيضاء شمالي ووسط اليمن.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي، أن قوات الجيش هاجمت مواقع تمركز المليشيا الحوثية في جبل النار المطل على مركز مديرية باقم بصعدة.

وأكد أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من السيطرة على مواقع جديدة بوادي "العريض" أسفل جبل النار.

وبيّن أن سيطرة قوات الجيش على تلك المواقع ستسهل وصولها إلى قمة جبل النار.

ولفت إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.

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وفي محافظة البيضاء، أفادت مصادر ميدانية بأن مواجهات اندلعت، الإثنين، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودة بقوات العمالقة و المليشيات الانقلابية الحوثية في جبهة الحبج بمديرية الزاهر.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للمليشيات، وتمكن رجال المقاومة، مسنودين بالعمالقة، من دحر الهجوم ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.

كما تم دحر هجوم للمليشيات الحوثية باتجاه جبهة الأجردي في المديرية ذاتها، حسب المصادر.

وأمس الأحد، سقط العشرات بصفوف مليشيا الحوثي قتلى وجرحى في مواجهات مع القوات اليمنية بمحافظتي الضالع وصعدة،.

كما نجحت الدفاعات الجوية للجيش الوطني في إسقاط طائرة بدون طيار "درونز" في محافظة حجة، شمالي غربي البلاد.

وتتكبد مليشيا الحوثي الانقلابية، بشكل شبه يومي، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بنيران الجيش اليمني في عدة جبهات باليمن.