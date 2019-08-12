زيارة محمد بن زايد للسعودية.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة، أردوغان والانقلاب المزعوم.. غولن يطالب بتحقيق دولي، وعلي النعيمي: النظام القطري أصبح رهينة للجماعات الإرهابية، والرئاسة الفلسطينية تحذر من تشريع أمريكا لضم المستوطنات، وولي العهد السعودي ومحمد بن زايد يبحثان الجهود المبذولة في اليمن، وعسكريون أمريكيون: نستهدف ردع إيران وليس خوض حرب ضدها، والهند تغلق المدينة الرئيسية في كشمير مع حلول العيد.

أما في الاقتصاد فتطالعون: انهيار التبادل التجاري بين ألمانيا وإيران بفعل العقوبات الأمريكية، وتوابع حرب التجارة.. استثمارات الشركات الصينية في أوروبا تهبط 80%، ومخاوف من ركود عالمي.. استبعاد التوصل لاتفاق بين واشنطن وبكين، والنفط يتراجع إلى 58.40 دولار للبرميل بفعل حرب التجارة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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