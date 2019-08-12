البحرين ترحب بدعوة الرياض للأطراف اليمنية في عدن لاجتماع بالسعودية

رحبت مملكة البحرين بدعوة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية والأطراف المعنية بالمواجهات في مدينة عدن لعقد اجتماع عاجل في المملكة، مؤكدة أنها خطوة لتغليب لغة الحوار وتهدئة الأوضاع وتهيئة الأجواء للتوصل لحل سلمي.

وأصدرت مملكة البحرين بيانا، الإثنين، جاء فيه: إن المبادرة المهمة تجسد الدور المحوري الهام الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام وفي الجمهورية اليمنية الشقيقة بشكل خاص.

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وتابع البيان: وذلك من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ورؤيتها الواضحة للحل السياسي الدائم الذي يحفظ لليمن وحدته واستقلاله، وجهودها الرامية للتصدي لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وشدد البيان على موقف مملكة البحرين الراسخ والداعم تماما للمملكة العربية السعودية فيما تنجزه من مبادرات، وما تبذله من جهود حثيثة ومساع دؤوبة لصالح دول وشعوب المنطقة والعالم ككل.

ودعت السعودية، مساء السبت، الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في العاصمة المؤقتة عدن لعقد اجتماع عاجل في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر بالخارجية السعودية قوله: إن الاجتماع يهدف لمناقشة الخلافات، وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، للتصدي لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة اليمنية.