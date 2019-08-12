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الان تتابع الكويت: اعتداءات الكيان الصهيوني تثبت مجددا سقوط دعوات السلام الزائفة والان مع التفاصيل
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أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن الاعتداءات “الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المصلين في باحات المسجد الأقصى صباح عيد الأضحى المبارك تثبت مجددا سقوط دعوات السلام الزائفة ومشاريع التسوية الفارغة مع كيان محتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة”.
كانت الرئاسة الفلسطينية قد أدانت اعتداء قوات إسرائيلية على مصلين داخل المسجد الأقصى أمس الأحد، أول أيام عيد الأضحى.
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