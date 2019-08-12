بشرة خير .. زيادة 200 جنيه للفرد في التموين

الموجز

أشار النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الإجراءات الإصلاحية التي سلكتها الدولة وأظهرت مدى ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، وأكد أنه رغم هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة، إلا أن الحكومة لم تتغافل دور الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ودشنت مبادرة حياة كريمة.

وعبر "عبد العزيز"، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، عن تفاؤله من إشادة البنك الدولي بالحماية الاجتماعية التي تقوم بها مصر، والتي بدأتها بمعاشات تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة، ثم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، مضيفًا بأن الحكومة ستظل ماضيةً قُدمًا لتعزيز ملفات الحماية الاجتماعية.

200 جنيه في التموين

وقال، عضو البرلمان،: "من ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي سوف تتجه إليها الدولة، هو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وهذا سيعزز من وصول الدعم لمستحقيه وزيادة القيمة المالية للدعم، فبدلًا من أن يأخذ الفرد 50 جنيهًا على على بطاقة التموين، تزيد إلى 200 جنيه، ويسري مبدأ الأخذ من الغني وإعطاء المحتاج، وهو المبدأ الذي تسير عليه مبادرة حياة كريمة.

Advertisements

وأشار، النائب بدير عبد العزيز، إلى أن مصر بدأت جني ثمار نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما يقع على عاتق الحكومة الآن هو الآليات التي من خلالها يلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع.

"وكان البنك الدولي، قد أصدر تقريرًا أكد فيه، أن تجربة مصر في مجال الحماية الاجتماعية تعد من النماذج البارزة على مستوى العالم حيث بدأت في تطبيق برنامج تكافل وكرامة في 2015 بتمويل 400 مليون دولار من البنك الدولي وهو البرنامج الذي يقدم الدعم للدخل بشرط إبقاء الأبناء بالدراسة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية.

التموين: حذف أى موظف حكومى من البطاقات حال تجاوز راتبه 12 ألف جنيه

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه من ضمن ضوابط الاستبعاد من منظومة دعم بطاقات التموين، من يتقاضى 12ألف جنيه أو أكثر شهريا من الحكومة، حيث أن متوسط دعم البطاقة لأفراد الأسرة 200 جنيه، لافتا إلى أن أى موظف حكومة يتقاضى هذا الراتب لن يتأثر بحذفه من دعم البطاقات، وبالتالى فهو غير مستحق، فى حين يوجد فئات أخرى تحتاج هذا الدعم، وهى الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل .

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى ، للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، إنه لا يتم استبعاد أى شخص من الدعم سوى غير المستحقين، فى الوقت الذى تستمر فيه الوزارة فى استخراج بطاقات جديدة للأسر الأولى بالرعاية والأسر من محدودى الدخل حرصا على توفير الدعم وفقاً لما نشره اليوم السابع في بداية أغسطس.