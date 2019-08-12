محمد نصرالله: لوضع استراتيجية وطنية للشباب وإنشاء وزارة خاصة بهم

طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الدولة اللبنانية بـ"أن تضع استراتيجية وطنية للشباب، لتمكينهم اقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا ومهاراتيا، وبإنشاء وزارة خاصة ب​الشباب​ تعنى بشؤونهم، فهم الأمل بغد أفضل".

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