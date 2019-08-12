اللواء خير: عمليات البحث عن فشيخ مستمرة والجانب الغيني متعاون

أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة ​اللواء محمد خير​، في حديث تلفزيوني، أن عمليات البحث عن المغترب اللبناني حسين فشيخ في غينيا لا تزال مستمرة، مشدداً على أن الجانب اللبناني الرسمي تحرك فور تبلغه بالحادثة.

وأشار خير إلى أن الإتصالات قائمة مع الجانب الغيني، لكنه لفت إلى أن المشكلة أن غينيا تمر الآن في فصل الشتاء، متوجهاً بالشكر إلى وزارة الدفاع الغينية التي تجاوبت مع الجانب اللبنانية، بالإضافة إلى الجالية التي تقوم بكل جهدها.