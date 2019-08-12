مروان الحايك: عدد الشكاوى من فقدان الميغابايت قليل جداً

أوضح رئيس مجلس إدارة ​شركة ألفا​ ومديرها العام ​مروان الحايك​، في حديث تلفزيوني، أن عدد الشكاوى من فقدان الميغابايت قليل جداً، مؤكداً أن أي شكوى يتم التدقيق بها.

وأشار الحايك إلى أن 99% من الحالات تعود إلى أن الزبون لا يضبط هاتفه بالطريقة المناسبة، لافتاً إلى أنه بعد الإتصال تقدم الشركة النصائح لكل مواطن.

ونفى الحايك وجود أي توجه لرفع الفواتير بأي طريقة، موضحاً أن هناك توجهاً لخفض أسعار الأنترنت في الأيام المقبلة.

وأوضح الحايك أن المشكلة هي في التسعيرة، التي هي في يد وزارة الإتصالات والدولة اللبنانية.