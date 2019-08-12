الأب يوسف مونس يشكر المشاركين في تكريمه في الشبانية

شكر ​الأب يوسف مونس​، جميع المشاركين في حفل تكريمه من قبل كاهن ومجلس رعية بلدة ​الشبانية​، خلال حفل لمناسبة عيد إنتقال ​السيدة العذراء​.

وفي كلمة له، سأل الأب مونس: "بماذا أكافئ الرب عن كل ما صنعه لي؟"، مضيفاً: "أخذ كأس الخلاص وأفي نذوري للرب، وهي الأمانة لربي وكنيستي وقيم وطني ​لبنان​".

وأشار إلى "أنه ابن الأنهر والورود وابن الغابات وابن التوابيت وطرحات العرائس التي تمر بالقرب من منزلنا".

كما توجه بالشكر إلى الأب مارون شمعون ومجلس الرعية لرعايتهم هذا التكريم، وإلى المشاركين من أبناء ​الطائفة الدرزية​.