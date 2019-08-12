قنصل غينيا في لبنان: وزير دفاع غينيا وضع بتصرفنا 6 غواصين للبحث عن فشيخ

أكد قنصل غينيا في لبنان علي سعادة ان "وزير الدفاع الغيني أعطى التعليمات للبحث عن اللبناني المفقود في غينيا حسين فشيخ، ووضع بتصرفنا 6 غطاسين اختصاصيين".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح سعادة ان "هناك 15 غطاسا بدأوا مهمة البحث عن فشيخ، ومهمتهم تستمر لـ 3 ايام، وهم يعملون وفق خطة وتوزعوا حول مجرى النهر"، لافتاً الى "اننا بفصل الشتاء في غينيا والطقس ماطر".
وأشار الى أن "اللواء محمد خير يتواصل معنا بشكل متواصل وبتكليف من رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أوكلني شكر وزير الدفاع الغيني على المساعدات".
وأكد سعادة "أننا نقوم بما علينا بجهد والجالية تنتظر، وهناك اكثر من 20 لبناني و60 غيني مستنفرين حتى نصل الى نتيجة".
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