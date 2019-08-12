قنصل غينيا في لبنان: وزير دفاع غينيا وضع بتصرفنا 6 غواصين للبحث عن فشيخ

أكد قنصل ​غينيا​ في ​لبنان​ ​علي سعادة​ ان "وزير الدفاع الغيني أعطى التعليمات للبحث عن اللبناني المفقود في غينيا حسين فشيخ، ووضع بتصرفنا 6 غطاسين اختصاصيين".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح سعادة ان "هناك 15 غطاسا بدأوا مهمة البحث عن فشيخ، ومهمتهم تستمر لـ 3 ايام، وهم يعملون وفق خطة وتوزعوا حول مجرى النهر"، لافتاً الى "اننا بفصل الشتاء في غينيا و​الطقس​ ماطر".

وأشار الى أن "​اللواء محمد خير​ يتواصل معنا بشكل متواصل وبتكليف من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، الذي أوكلني شكر وزير الدفاع الغيني على المساعدات".

وأكد سعادة "أننا نقوم بما علينا بجهد والجالية تنتظر، وهناك اكثر من 20 لبناني و60 غيني مستنفرين حتى نصل الى نتيجة".