البرلمان العراقي يدعو لإخلاء المدن من الأسلحة

شدد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي على ضرورة إخلاء المدن من الأسلحة وإطلاق حملة تفتيش واسعة لمصادرتها.
وأوضح الكعبي، في بيان، أن "تواجد مستودعات الأسلحة قرب المدن المكتظة بالسكان بات مصدر قلق دائم للمواطن، ويؤثر على سلامة المدنيين ويحصد أرواحهم، وهذا ما شاهدناه اليوم خلال انفجار كدس للعتاد في معسكر الصقر بالدورة، حيث تعرضت العديد من المنازل والمواطنين من المدنيين والقوات الأمنية الى الأذى".
وأكد الكعبي على "وجوب تشديد العقوبات المتعلقة بإنشاء المستودعات أو حيازة الأسلحة غير المرخصة وغير القانونية".
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