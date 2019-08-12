رئيس أوكرانيا السابق: مستعد للخضوع لاختبار "كشف الكذب" على الهواء مباشرة

أعلن الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو "استعداده للخضوع لاختبار "كشف الكذب" على الهواء مباشرة في التلفزيون".
وأشار بوروشينكو عقب التحقيق معه بشأن تهرب محتمل من الضرائب الى أنه "بخصوص تصريح رئيس مكتب التحقيقات الحكومي بشأن عرضه على جهاز كشف الكذب، فهو مستعد لذلك لكن ليس في مكتب التحقيقات بل على الهواء مباشرة على قناة "برياموي" التلفزيونية".
ولفت بوروشينكو الى أنه "لا يثق في مكتب التحقيقات الأوكراني أو كبار مسؤوليه"، مشيراً الى أنه "عندما اقترحت عليهم هذا الاقتراح لم يكونوا متحمسين للغاية له".
ويخضع بوروشينكو للتحقيق بشأن تهرب من الضرائب بشأن مبيعات قناة "برياموي".
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