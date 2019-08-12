الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لضرورات أمنية

أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​فرحان حق​ أننا "سنقلص عدد الموظفين في عدن حتى التأكد من أن بإمكاننا تنفيذ كل مهامنا بأمان".

ويأتي ذلك عقب اندلاع اشتباكات بين قوات موالية للمجلس الانتقالي في عدن والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.