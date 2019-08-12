يعقد البرلمان الروسي جلسة خاصة الأسبوع المقبل لبحث "تدخل القوى خارجية في الانتخابات الروسية بعد احتجاجات ضخمة في موسكو"، فيما حذرت الحكومة موقع "يوتيوب".
وأعلن رئيس مجلس النواب "الدوما" فياشيسلاف فولودين أنه "سيتم نقاش ”حقائق التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا في 19 آب".
واتهمت روسيا حكومات ووسائل إعلام أجنبية بدعم التظاهرات التي شهدت مشاركة عشرات الآلاف في الأسابيع الأخيرة، للمطالبة بإجراء انتخابات محلية حرة.
واتهمت منظمة "روزكومنادزور" الحكومية لمراقبة الإنترنت شركة غوغل بـ"الإعلان لتحركات جماعية غير مرخصة" على موقع يوتيوب".
وأشارت المنظمة إلى "هياكل مختلفة في قنوات يوتيوب تنشر المعلومات حول احتجاجات غير مرخصة".
ولفتت الى أن تلك القنوات تستخدم "أدوات دعائية" مثل "إشعارات المتصفح" لعرقلة الانتخابات، محذرة غوغل بأن موسكو ستعتبر عدم تحركها جزء من "التدخل في الانتخابات الروسية السيادية".
وعمت الاحتجاجات التي كان بعضها غير مرخص موسكو الشهر الماضي، كان أكبرها، السبت، واستقطبت نحو 60 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الروسي سيعقد جلسة خاصة المقبل لبحث تدخل القوى خارجية في الانتخابات الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.