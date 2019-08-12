البرلمان الروسي سيعقد جلسة خاصة المقبل لبحث تدخل القوى خارجية في الانتخابات الروسية

يعقد ​البرلمان الروسي​ جلسة خاصة الأسبوع المقبل لبحث "تدخل القوى خارجية في ​الانتخابات​ الروسية بعد ​احتجاجات​ ضخمة في ​موسكو​"، فيما حذرت ​الحكومة​ موقع "يوتيوب".

وأعلن رئيس ​مجلس النواب​ "الدوما" فياشيسلاف فولودين أنه "سيتم نقاش ”حقائق التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا في 19 آب".

واتهمت ​روسيا​ حكومات ووسائل إعلام أجنبية بدعم التظاهرات التي شهدت مشاركة عشرات الآلاف في الأسابيع الأخيرة، للمطالبة بإجراء انتخابات محلية حرة.

واتهمت منظمة "روزكومنادزور" الحكومية لمراقبة ​الإنترنت​ شركة غوغل بـ"الإعلان لتحركات جماعية غير مرخصة" على ​موقع يوتيوب​".

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وأشارت المنظمة إلى "هياكل مختلفة في قنوات يوتيوب تنشر المعلومات حول احتجاجات غير مرخصة".

ولفتت الى أن تلك القنوات تستخدم "أدوات دعائية" مثل "إشعارات المتصفح" لعرقلة الانتخابات، محذرة غوغل بأن موسكو ستعتبر عدم تحركها جزء من "التدخل في ​الانتخابات الروسية​ السيادية".

وعمت الاحتجاجات التي كان بعضها غير مرخص موسكو الشهر الماضي، كان أكبرها، السبت، واستقطبت نحو 60 ألف شخص.