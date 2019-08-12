شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 4 تسريبات فضحت جماعة الإخوان والسرقات داخل التنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسريبات عديدة خرجت من داخل جماعة الإخوان كشفت العديد من الفضائح التى ترتكبها الجماعة وقواعدها، كما كشفت صراع أجنحة الجماعة على السيطرة على التنظيم بالإضافة إلى حجم السرقات التى ينتشر داخل الإخوان ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 4 تسريبات خرجت من الإخوان.

تسريب صوتى فى مايو 2016، من عضو مكتب الإرشاد ، محمد كمال، كشف فيه كيف تتصارع قيادات الإخوان على المناصب

نوفمبر 2018 خرج تسريب صوتى يكشف تورط قيادات إخوانية فى إسطنبول فى فضائح شذوذ جنسى عبر مجموعة من شباب الإخوان

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أبريل 2019 خرج تسريب صوتى لـ 3 من عناصر الإخوان كشفوا كيف يتم الاستعانة بالسوشيال ميديا لنشر الأكاذيب ضد مصر.

يوليو 2019 تسريب صوتى للقيادى الإخوانى أمير بسام يكشف حجم السرقات داخل جماعة الإخوان.