مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين، في حادث تصادم اليوم الإثنين، بين سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي عند الكيلو ٥٩ اتجاه القاهرة، مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن مصرع "بيومي حسن بيومي" ٣٥ سنة مقيم بالقاهرة، وإصابة "محمد محمد أحمد على، ٣٤ سنة، حنين جمعة رشاد، ٥ سنوات، زينب ثابت محمد، ١٦ سنة، إبراهيم رمضان عبد الحليم، ٢٢ سنة، رغدة ثابت عبد الحفيظ، ٤ سنوات، هناء ثابت عبد الحفيظ، ٣ سنوا، رامي مجدي عطية، ٣٢ سنة، جهاد ثابت محمد، ٢٣ سنة، سامي سيد عبد الحميد، ٢٧ سنة، أحمد على عبد الحليم، ٢٧ سنة، وأحمد رمضان محمود ٢٤ سنة".

نُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام، والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.