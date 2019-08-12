مصدر بالأزهر: انخفاض تنسيق القبول بكليات الجامعة بنسبة 1%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، سينخفض بنسبة 1% عن العام الماضي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن انخفاض تنسيق القبول بكليات يعود إلى قلة الأعداد المنضمين لجامعة الأزهر خلال العام الدراسي المقبل، والذين نجحوا في الشهادة الثانوية الأزهرية.

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وأشار المصدر إلى أن عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية بقسميها أدبي وعلمي بلغ 55 ألف و700 طالبًا وطالبة، وسيتم توزيعهم على 81 كلية بالقاهرة والأقاليم، وذلك يعد مؤشرًا قوياً على انخفاض تنسيق القبول.

ولفت المصدر إلى أن تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم يبدأ 20 أغسطس المقبل، عبر ثلاث مكاتب بفروع الجامعة " القاهرة وطنطا وأسيوط"، ولن يتم إعلان نتيجة التنسيق إلا بعد تسجيل الطلاب الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية رغباتهم.

وأعلن الأزهر الشريف أن نسبة النجاح بالقسم الأدبي في الشهادة الثانوية بلغت 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمي فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.