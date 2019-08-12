أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الولايات المتحدة ستؤيد بحماس قرار بريطانيا بالخروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.
أضاف بولتون، في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى لندن، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن بريطانيا والولايات المتحدة قد تتوصلان إلىاتفاقات للتجارة على أساس كل قطاع على حدة وتتركان المجالات الأكثر صعوبة في علاقتهما التجارية، مثل الخدمات المالية، إلى مرحلة لاحقة، مضيفا أن الهدف النهائي هو "اتفاقية تجارية شاملة".
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: سنؤيد بريطانيا إذا قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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