اتساع عجز الميزانية في أمريكا إلى 120 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين اتساع عجز الميزانية إلى حوالي 120 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مدفوعاً بالزيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والدفاع.
ينما بلغت الإيرادات 251 مليار دولار.
ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية عن وزارة الخزانة الأمريكية قولها إن حجم الإنفاق الفيدرالي في يوليو الماضي بلغ 371 مليار دولار
الرعاية الصحية إلى 66 مليار دولار بعد أن وصل إلى 34 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن واشنطن أنفقت خلال يوليو الماضي 53 مليار دولار على برامج الدفاع بعد أن بلغت 43 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع الإنفاق على
وأشارت إلى أن العجز بلغ الشهر الماضي 129 مليار دولار مقارنة بـ 122 مليار في يوليو 2018.
يُشار إلى أن الوضع المالي للحكومة الأمريكية قد تدهور منذ عام 2016 بسبب الشيخوخة السكانية التي أدت لاعتماد المزيد من المواطنين على برامج الرعاية الصحية.
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