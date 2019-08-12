دراسة بريطانية: ربع الآباء يرشون أبناءهم ليحولوا أعينهم عن شاشات الهواتف المحمولة

توصلت دراسة بريطانية إلى أن نحو ربع الآباء يعطون لأبنائهم مصروفا نقديا مقابل أن يحولوا أعينهم عن الهواتف والحواسيب اللوحية المحمولة.

وكشفت الدراسة التي موّلها بنك هاليفاكس عن أن آباء آخرين "يرشون" أبناءهم للذهاب إلى الفراش والنوم أو لأداء واجباتهم المدرسية، حسبما ذكرت صحيفة (مترو) البريطانية.



ونبهت الدراسة إلى أن 23

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في المئة من عينة البحث التي بلغ تعدادها 500 من الآباء يدفعون لأبنائهم ممن تتراوح أعمارهم حول الخامسة عشر عاما في مقابل أن يبتعدوا عن الشاشات.



وأوضحت أن العديد من هؤلاء الأطفال يستخدمون تلك المدفوعات الأبوية في شحن هواتفهم

للاستمتاع بألعاب الفيديو عبر الشاشات.



وبحسب الدراسة، فإن المصروفات التي يحصّلها الأطفال تحت هذا البند بلغت 9.30 دولار أسبوعيا ارتفاعا من 8.47 دولار العام الماضي.



وفي غمرة اليأس من القدرة على إبعاد أبنائهم عن شاشات الهواتف لجأت نسبة 20 في المئة من الآباء إلى استخدام المصروفات النقدية لإقناعهم بالذهاب إلى الفراش للنوم، ولجأت نسبة 15 في المئة من هؤلاء الآباء للدفع لأبنائهم لأداء واجباتهم المدرسية.