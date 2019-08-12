أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في لقاء رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون "في المستقبل القريب"، وذلك خلال محادثة هاتفية جرت بينهما اليوم الإثنين. وقال البيت الأبيض - في بيان - إن الزعيمين ناقشا ملفات التجارة والأمن الدولي بين قضايا أخرى.

وأعرب ترامب - خلال الاتصال - عن تقديره لشراكة المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة، موضحا أنه يتطلع للقاء جونسون "في المستقبل القريب"، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية. مع الولايات المتحدة، موضحا أنه يتطلع للقاء جونسون "في المستقبل القريب"، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ورجحت الصحيفة أن يعقد اللقاء على هامش اجتماع قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا هذا الشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يبدي رغبته في لقاء رئيس وزراء بريطانيا الجديد "قريبا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.