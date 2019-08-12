مقتل 8 بينهم 3 جنود في هجومين استهدفا قاعدة عسكرية وقرية شمالي نيجيريا

لقي 8 نيجيريين مصرعهم، بينهم 3 جنود في هجومين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية وقرية في شمال شرق البلاد خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقالت مصادر عسكرية نيجيرية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن 3 جنود نيجيريين و3 مدنيين قتلوا في هجوم لتنظيم ما يعرف بـ "داعش في غرب إفريقيا"، استهدف قاعدة عسكرية في جوبيو الواقعة على

بعد 80 كلم من مدينة مايدوجوري عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.



وهاجم المسلحون - الذين كانوا على متن 8 شاحنات مجهزة برشاشات ثقيلة القاعدة، وخاضوا اشتباكا مع الجنود استمر نحو ساعتين.

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وأضاف المصدر أن المسلحين أجبروا على الانسحاب، وقتل 11 منهم وتمت مصادرة 3 سيارات تابعة لهم.



أما القتيلان الآخران، فقد سقطا عندما هاجم عناصر من جماعة بوكو حرام التي تنشط في شمال شرق نيجيريا قرية نجووم الواقعة على بعد 14 كلم شمال مايدوجوري.



وقالت وسائل إعلام إن المسلحين حاولوا بعد مهاجمة القرية السيطرة على قاعدة عسكرية قريبة، لكن القوات النيجيرية صدتهم بعد معركة دامت ساعة.



يذكر أن النزاع في شمال نيجيريا أسفر منذ عام 2009 عن سقوط أكثر من 27 ألف قتيل ونزوح نحو 1.8 مليون شخص، وامتد إلى التشاد والكاميرون والنيجر، البلدان المجاورة الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

