الداخلية العراقية: انفجارعتاد داخل معسكر تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي جنوب بغداد

كشفت وزارة الداخلية العراقية عن تفاصيل ما حدث جنوبي العاصمة بغداد، مؤكدة انفجار عتاد داخل معسكر تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم الإثنين - إن "انفجارا وقع داخل كدس للعتاد
السيطرة نوعا ما على الحريق داخل مخزن العتاد".
وأضاف الناطق أن "الانفجار أسفر عن إصابة 13 شخصا، بينهم اثنان من الشرطة الاتحادية وأربعة من عناصر الحشد الشعبي"، مبينا أن "الانفجارات كانت قوية وتم
ولفت إلى أنه "تم نشر آليات للدفاع المدني في المناطق القريبة من المعسكر تحسبا لأي طارئ"، مبينا أن "الفرق التخصصية ستكون موجودة لتبيان أسباب الحادث".
وكان انفجار كبير قد وقع في مخازن أسلحة معسكر الصقر التابع للحشد الشعبي جنوبي بغداد، تسبب في انطلاق عدد من قذائف الهاون والصواريخ على المناطق السكنية القريبة.
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