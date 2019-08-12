خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي يبحثان الأوضاع على الساحة اليمنية

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر منى أمس، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

استعراض العلاقات الأخوية

في بداية اللقاء، نقل ولي عهد أبوظبي لخادم الحرمين الشريفين تهاني أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعيد الأضحى المبارك، فيما حمّله الملك سلمان تهانيه لسموه بهذه المناسبة المباركة.

وقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

Advertisements

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما حضره من الجانب الإماراتي مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الأستاذ علي بن حماد الشامسي، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى جدة أمس. وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.