منظمة التحرير تدين اقتحام المستوطنين للأقصى

ورأت قيادة المنظمة، في بيان أمس، أن تصاعد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال يشكل عامل تفجير للأوضاع ليس في القدس المحتلة فحسب، بل وفي الأراضي الفلسطينية الأخرى أيضا.
وعدَّت القيادة الفلسطينية أن استمرار الاقتحامات الإسرائيلية يشكل انتهاكًا فاضحًا لكل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي نصت على احترام العقائد والشرائع السماوية، وطالبت بتنفيذ القرارات الدولية وعدم السماح بخرقها أو الخروج عنها.
وحملت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في بيانها المجتمع الدولي مسؤولية التطورات في القدس، وتوجهت بنداء عاجل للأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل المباشر لوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة ووقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
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