الهند تشدد قيودها الأمنية في كشمير

فرضت القوات الهندية في كشمير قيودا أمنية مشددة على مساجد المنطقة تحسّبا لأي تحركات قد تترافق مع احتفالات عيد الأضحى، أمس، ولقطع الطريق على قيام احتجاجات ضد الحكومة على خلفية إلغاء الحكم الذاتي في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، بحسب ما أفاد السكان.

وأمرت القوات الهندية بإغلاق جامع "مسجد"، أكبر مساجد المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا، وسمح لأبناء المنطقة بالصلاة في مساجد محلية أصغر لتفادي قيام تجمّعات كبيرة، وفق الشهود.

وتفرض حكومة نيودلهي برئاسة نارينديرا مودي القومي الهندوسي منذ ثمانية أيام إجراءات أمنية مشددة في الشطر الهندي من كشمير لقمع أي ردود فعل معارضة لإخضاعها المنطقة لسلطتها المركزية.

وقطعت السلطات الهندية شبكات الهاتف والإنترنت عن المنطقة ونشرت عشرات آلاف الجنود في سريناجار كبرى مدن الإقليم وغيرها من قرى وبلدات وادي كشمير.