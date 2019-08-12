بولتون وجونسون يبحثان الملف الإيراني

أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية، أمس، أنه يجب على إيران الكف عن أنشطتها التي تزعزع استقرار المنطقة، مؤكداً أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيناقش مع مستشار الأمن القومي جون بولتون مسائل متعلقة بالأمن، ومن ضمنها إيران.

وتأتي زيارة بولتون في وقت تقود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة "ضغوط قصوى" على إيران لدفعها إلى الحد من أنشطتها النووية والعسكرية.

استبعاد شركة هواوي

وتطالب واشنطن أقرب حلفائها الأوروبيين باستبعاد شركة الاتصالات الصينية هواوي من مشاريعها لتطوير شبكة الجيل الخامس، أو بالحد الأدنى فرض قيود قاسية عليها، بينما أفادت وسائل إعلام بأن واشنطن لا تتوقع أن تتّخذ لندن قرارا في هذا الملف حالياً.

أمن الملاحة البحرية

وأعلنت الحكومة البريطانية في 5 أغسطس أنها ستشارك في "مهمة أمن الملاحة البحرية" إلى جانب الولايات المتحدة من أجل حماية السفن التجارية في مضيق هرمز في الخليج، بينما أرجأت بريطانيا مرارا حسم قضية مشاركة هواوي في تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس من عدمه.