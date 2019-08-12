وتأتي زيارة بولتون في وقت تقود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة "ضغوط قصوى" على إيران لدفعها إلى الحد من أنشطتها النووية والعسكرية.
استبعاد شركة هواوي
وتطالب واشنطن أقرب حلفائها الأوروبيين باستبعاد شركة الاتصالات الصينية هواوي من مشاريعها لتطوير شبكة الجيل الخامس، أو بالحد الأدنى فرض قيود قاسية عليها، بينما أفادت وسائل إعلام بأن واشنطن لا تتوقع أن تتّخذ لندن قرارا في هذا الملف حالياً.
أمن الملاحة البحرية
وأعلنت الحكومة البريطانية في 5 أغسطس أنها ستشارك في "مهمة أمن الملاحة البحرية" إلى جانب الولايات المتحدة من أجل حماية السفن التجارية في مضيق هرمز في الخليج، بينما أرجأت بريطانيا مرارا حسم قضية مشاركة هواوي في تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس من عدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون وجونسون يبحثان الملف الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.