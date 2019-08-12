توجيه الاتهام لعبدالسلام في اعتداءات بروكسل

وتم توجيه الاتهام لعبدالسلام 29 عاماً بـ"المشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي"، وفق النيابة العامة البلجيكية التي أكدت بهذا الإعلان معلومات تتداولها الصحافة البلجيكية منذ أيام.
وأسفرت الهجمات الانتحارية على مطار بروكسل الدولي ومحطة المترو في المدينة عن 32 قتيلاً وأكثر من 340 جريحاً وتبناها تنظيم داعش الإرهابي.
وقبل هذا الإعلان كانت قد وُجّهت التهم إلى 12 شخصاً على علاقة بقضية هجمات بروكسل التي تضم أيضاً نحو 800 جهة ادعاء مدنية، بينهم محمد عبريني وأسامة كريم وقد أوقفا في أبريل 2016.
وأقر عبريني أنه الرجل صاحب القبعة الذي كان يجر حقيبة محشوة بالمتفجرات على عربة إلى جانب الانتحاريين في المطار، قبل أن يترك الحقيبة ويفر من المكان.
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