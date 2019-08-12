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العراق يرفض مشاركة إسرائيل بتأمين الملاحة في الخليج

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أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أمس، رفض بلاده مشاركة إسرائيل في قوة الأمن البحرية لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز الإستراتيجي الواقع في قلب التوتر مع إيران.

وقال الحكيم في تغريدة، أمس، إن العراق يرفض مشاركة إسرائيل في أي قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي، لافتا إلى أن "دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج وأن العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة"، مؤكداً أن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر.


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