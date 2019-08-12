مقتل 8 أشخاص في هجومين في نيجيريا

استمرار هجمات الإرهابيين في نيجيريا (الوكالات)
وقُتل، مساء السبت، ثلاثة جنود نيجيريين وثلاثة مدنيين في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا استهدف قاعدة عسكرية في غوبيو الواقعة على بعد 80 كلم من مدينة مايدوغوري عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.
وأعلن المصدر الأول طالبا عدم كشف هويته مقتل ثلاثة جنود "دفاعا عن القاعدة العسكرية في مواجهة إرهابيي داعش في غرب إفريقيا، مضيفا "قتل ثلاثة مدنيين أصيبوا في تبادل إطلاق النار"، عقب مهاجمة متطرفين على متن ثماني شاحنات "بيك-اب" مجهّزة برشاشات ثقيلة القاعدة، وخاضوا قتالا مع الجنود استمر نحو ساعتين، وتم صد الهجوم بعد وصول إسناد جوي.
وأضاف المصدر أنه تم سحق الإرهابيين وأجبروا على الانسحاب، بعد قتل 11 منهم ومصادرة ثلاث سيارات تابعة لهم.
وهاجم الأحد عناصر من جماعة بوكو حرام التي تنشط في شمال شرق نيجيريا قرية نغووم الواقعة على بعد 14 كلم شمال مايدوغوري، وقتلوا شخصين وأحرقوا المنازل.
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