عاجل-ولي عهد أبوظبي يغادر جدة والأمير محمد بن سلمان في مقدمة مودعيه

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما كان في وداعه، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وعدد من المسؤولين.
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