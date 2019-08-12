إحباط هجمات إرهابية في لحج وعدن

بسام عبدالسلام (عدن)

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، من إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف حاجز تفتيش في مديرية «الحوطة» عاصمة المحافظة.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» بأن عناصر إرهابية قامت بتفجير عبوة ناسفة تم زرعها بالقرب من حاجز أمني في منطقة «ريجل» التابعة لإدارة شرطة لحج، مضيفاً أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا في صفوف الجنود أو المواطنين المارين في الطريق. وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية انتشرت في محيط المنطقة وشرعت في تمشيطها لإفشال أية هجمات إرهابية أخرى، مضيفاً أن الجنود عثروا على عبوة ناسفة أخرى كانت مزروعة بالقرب من الحاجز الأمني وتم إبطال مفعولها من قبل فريق هندسي متخصص في التعامل مع المتفجرات. وأشار المصدر إلى أن حملة التمشيط رافقتها عملية اعتقال عدد من العناصر المشتبه بهم بالقرب من موقع الحادث، مضيفاً أن تلك العناصر كانت مسلحة وجرى نقلها إلى أحد المواقع الأمنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت إدارة أمن وشرطة لحج استمرار جهودها الأمنية في تعزيز السكينة العامة وإفشال المخططات الإرهابية والإجرامية التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، موضحةً أن القوات الأمنية تتمركز في مواقعها من أجل خدمة المواطنين وحفظ أمنهم واستقرارهم.

وأشارت الإدارة إلى أن الهجمات الإجرامية لن تثني الأجهزة الأمنية عن أداء مهامها في محاربة الإرهاب وتعقب عناصره أينما وجدوا في المحافظة.

من جهة أخرى، تمكنت الفرق الهندسية في عدن من تفكيك عبوات ناسفة كانت مزروعة بالقرب من الخط العام أمام محطة «السلام للمحروقات» في مديرية «دار سعد» شمال المدينة. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» بأن العبوة صنع محلي وكانت مزروعة على جانب الطريق بالقرب من محطة للمحروقات في الشارع العام بدار سعد، مشيراً إلى أن فريقاً هندسياً تمكن من إبطال مفعول العبوة الناسفة التي كانت مؤقتة للتفجير من قبل عناصر إرهابية ضد قوات الأمن والجيش المارة من الطريق الرئيسي الرابط بين عدن ومحافظة لحج. ونقل مصدر عملياتي في الهندسة العسكرية بعدن أن الفرق الميدانية مستمرة في عمليات مسحها وتمشيطها للمناطق التي شهدت أحداثاً عسكرية مؤسفة خلال الأيام الماضية، وذلك بهدف رفع مخلفات الحرب من متفجرات ومقذوفات وعبوات ناسفة وغيرها وبتنسيق تام مع إدارة أمن محافظتي عدن ولحج والأجهزة الأمنية المختصة.