عدن (الاتحاد) أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على الاستيلاء على أراض وعقارات ومبان سكنية تابعة لوزارة الأوقاف في العاصمة صنعاء، ضمن مسلسل النهب الذي تنتهجه الميليشيات منذ انقلابها على السلطة في 2014.

وأشار مصدر بالوزارة إلى أن الميليشيات قامت خلال الفترة الماضية بعملية حصر واسعة للممتلكات الخاصة بوزارة الأوقاف في صنعاء وشرعت في الاستيلاء على الأراضي والعقارات والمنازل السكنية التي تم تأجيرها للمواطنين، مشيراً إلى أن مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف تم بيعها لنافذين وتجار موالين للميليشيات، وتم نهب أموالها لمصالح الحوثيين الشخصية وأعمالهم العدوانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الميليشيات تنهب عقارات الأوقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.