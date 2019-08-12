تفشي «الكوليرا» في الضالع

عدن (الاتحاد) وجهت السلطات الصحية في محافظة الضالع تحذيرات عاجلة عقب تفشي وباء الكوليرا في عدد من المناطق السكنية في المحافظة التي لا تزال تشهد أعمالاً عسكرية في بعض مناطقها ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأفادت التقارير الصحية في الضالع، بأن مديرية «الحشاء» باتت منكوبة بوباء الكوليرا في ظل الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية وشح الخدمات الصحية الوقائية من الوباء، موضحةً أن أكثر من 22 حالة وفاة تم تسجيلها منذ يناير وحتى يونيو الماضي في حين بلغت حالات الإصابة أكثر من 10 آلاف حالة.

وأوضح مدير الرصد الوبائي في «الحشاء» منير الإدريسي، أن الأوضاع الصحية في المديرية متدهورة للغاية وتنذر بكارثة كبيرة في حال تأخرت التدخلات الطبية اللازمة لمواجهة تفشي الوباء، موضحاً أن هناك حالات توفيت نظراً لعدم حصولها على رعاية صحية أولية.

وأكدت المصادر الصحية في الضالع أن الحصار الحوثي على مديرية «الحشاء» كان أحد العوامل الرئيسية في تفشي المرض عقب منعها وصول الإمدادات العلاجية الخاصة بالإسهالات المائية ومرض الكوليرا أو السماح للمصابين بالوصول إلى المرافق الصحية، لاسيما في عاصمة المحافظة لتلقي المعالجة.

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